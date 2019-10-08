Канделаки ответила Уткину на оскорбление

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны Василия Уткина. Ранее комментатор назвал своего бывшего руководителя "немолодой женщиной, которая пустословит телеграме".

Канделаки посоветовала Уткину лечиться от импотенции. Также она предположила, что у журналиста проблемы с алкоголем.

"К сожалению, одинокий немолодой мужчина чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первому я отношусь с пониманием, а вот второе сейчас лечится. Василий, готова оплатить первый визит к доктору. В нашем с вами возрасте нужно беречь здоровье. Бросать пить и думать о душе", - написала Канделаки Уткину.

Уткин и Канделаки периодически конфликтуют в соцсетях. Недопонимание между ними возникло после того, как Канделаки возглавила холдинг "Матч ТВ", а Уткин стал комментатором телеканала. Позже Уткин был уволен с телеканала.

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