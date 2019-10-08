Автомобиль на скорости 70 км/ч сбил 19-летнего велогонщика

Голландский велогонщик Эдо Масс попал в серьезную аварию. Во время гонки в Ломбардии его сбил автомобиль, который двигался со скоростью 70 км/ч. Водитель машины был признан виновником аварии.

Спортсмен получил перелом шеи, спины и повредил лицо. В заявлении команды Sunweb говорится, что жизни Масса ничего не угрожает.

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