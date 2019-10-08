Уткин назвал Канделаки "немолодой" женщиной

Журналист Василий Уткин пошутил над генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки. Он назвал руководителя телеканала "немолодой" женщиной. Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.



Уткин про Канделаки.

"Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечем заняться, то она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится руководить "Матч ТВ" и пустословить в телеграме", - написал Уткин в Instagram.

Уткин и Канделаки периодически конфликтуют в соцсетях. Недопонимание между ними возникло после того, как Канделаки возглавила холдинг "Матч ТВ", а Уткин стал комментатором телеканала. Позже Уткин был уволен с телеканала.

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