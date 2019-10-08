Тедеско после переговоров со "Спартаком" улетел в Германию

Немецкий специалист Доменико Тедеско после переговоров со "Спартаком" вернулся в Германию. 34-летний тренер осмотрел инфраструктуру клуба и пообещал дать свой ответ команде до конца недели.

По сведениям "СЭ", Тедеско еще нужно решить вопрос с "Шальке", который он возглавлял ранее. Несмотря на то, что тренер отстранен от работы с командой, его контракт продолжает действовать до 2022 года. По договору он получает 1 млн евро в год.

Тедеско начал тренерскую карьеру в 2008 году, в 23-летнем возрасте. Он работал в системе подготовки футболистов "Штутгарта" и "Хоффенхайма". В 2017 году возглавил "Эрцгебире", а затем "Шальке".

Под его руководством гельзенкирхенский клуб занял второе место в бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне "Шальке" вышел в 1/8 финала, где уступил "Манчестер Сити". После этого Тедеско был отправлен в отставку.

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