Боец смешанных единоборств из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался в ночь на понедельник в Грозном. За три дня до этого он впал в кому после поединка с россиянином Бесланом Исаевым в рамках турнира ACC 100.
Бой между Исаевым и Нурматовым прошел полностью. Победу по очкам одержал российский боец. После поединка у спортсмена из Узбекистана случился инсульт. В больнице ему помочь не смогли.
Тело Нурматова будет доставлено в Узбекистан во вторник. В этот же день состоятся похороны. Спортсмену было 27 лет. В ММА он провел 13 боев, в которых одержал 11 побед.
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