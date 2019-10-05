"Сибирь" опровергла сообщения о смерти защитника Самвела Мнацяна

Хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице клуба в социальной сети "ВКонтакте".

На публикацию обратили внимание "Известия".

Как сообщила пресс-служба "Сибири", хоккейный клуб "Авангард", сообщив ранее о смерти Самвела Мнацяна, опубликовал непроверенную информацию.

Уточняется, что 29-летний хоккеист жив, но находится в крайне тяжелом состоянии.

Летом минувшего года у защитника обнаружили опухоль позвоночника. Уроженец Омска проходил полугодовой курс лечения в Германии.

За свою карьеру Самвел Мнацян выступал в КХЛ за такие клубы, как "Адмирал", "Барыс" и "Нефтехимик". Незадолго до того, как у него обнаружили опухоль, Мнацян подписал контракт с "Сибирью", но за клуб не провел ни единого официального матча.