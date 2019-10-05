Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на турнире Japan Open. В ходе выступления она впервые в истории женского катания выполнила четыре четверных прыжка.
На счету Трусовой в этой программе: четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, каскад четверной тулуп+тройной сальхов. Она набрала 160,53 балла за свое выступление.
Второй стала Алина Загитова с результатом 154,41. Третье место заняла японка Рика Кихира с оценкой 144,76.
Оценки Трусовой и Загитовой помогли сборной Европы победить на этому турнире. Команда набрала 614,73 балла. Второй стала сборная Япония (602,16), третьей - Северная Америка (593,42).
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