Трусова опередила Загитову в произвольной программе Japan Open

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на турнире Japan Open. В ходе выступления она впервые в истории женского катания выполнила четыре четверных прыжка.



Трусова опередила Загитову.

На счету Трусовой в этой программе: четверной сальхов, четверной лутц, каскад четверной тулуп+тройной тулуп, каскад четверной тулуп+тройной сальхов. Она набрала 160,53 балла за свое выступление.

Второй стала Алина Загитова с результатом 154,41. Третье место заняла японка Рика Кихира с оценкой 144,76.

Оценки Трусовой и Загитовой помогли сборной Европы победить на этому турнире. Команда набрала 614,73 балла. Второй стала сборная Япония (602,16), третьей - Северная Америка (593,42).

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