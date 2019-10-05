Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в трех сетах - 25:16, 25:22, 25:22.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире при двух победах. Ранее команда обыграла Иран (3:1) и Канаду (3:2) и уступила Австралии (2:3). Россия занимает седьмое место с 6-ю очками. Лидирует со стопроцентным результатом Бразилия.

Следующий матч на турнире россияне проведут 6 октября. Команда сыграет с Египтом.

Читайте также:

Шварценеггер побывал на стадионе "Зенита" и назвал его великолепным

Медведева уступила в произвольной программе, но выиграла турнир в Китае

Лукашенко поддержал идею Зеленского о совместной Олимпиаде