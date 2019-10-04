Мамаев рассказал о первых днях в "Ростове"

Футболист "Ростова" Павел Мамаев рассказал о первых днях в новой команде. Полузащитник подписал контракт с донским клубом в сентябре, но сможет выйти на поле только в марте, когда будет зарегистрирован на чемпиона России.

Мамаев уже провел несколько тренировок по индивидуальной программе. Футболисту нужно восстановить физическую форму после нахождения в СИЗО и колонии. 17 сентября хавбек вышел на свободу по УДО.

"Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю. Приняли как дома, все супер. Никаких проблем с адаптацией нет", - приводит пресс-служба "Ростова" слова Мамаева.

Мамаев ранее выступал за московское "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар". Всего провел 379 игр, в которых забил 47 мячей.

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