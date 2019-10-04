Прыгунья Клишина снялась с чемпионата мира

Прыгунья в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике-2019. Спортсменка приехала в Доху, но из-за травмы снялась с квалификации.
В секторе для прыжков от России выступит Елена Соколова. Она выиграла серебряную медаль на Олимпиаде-2012 в Лондоне с результатом 7,07.
Клишина в 2017 году стала второй на чемпионате мира в Лондоне. В 2016 году она стала единственной российской легкоатлеткой, которая смогла выступить на Олимпиаде-2016.
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