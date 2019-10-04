Английский болельщик принял ислам из-за футболиста Салаха

Англичанин Бен Берд стал мусульманином благодаря примеру египтянина Мохамеда Салаха. Ранее фанат "Ноттингем Форест" ненавидел ислам, но его вдохновил образ жизни футболиста "Ливерпуля".

По словам Бена, его жизнь кардинально изменилась. Он старается соблюдать все правила ислама и чтить Коран.

"Я прошел путь от ненависти до принятия ислама. Раньше я читал СМИ и был настроен против этой религии. Относился к мусульманам как к людям, которые хотят захватить власть. Но Салах и его образ жизни побудили меня принять ислам. Когда изучаешь эту религию, то видишь нечто другое", - приводит The Guardian слова Берда.

Салах является одним из самых известных египтян в мире. Он переехал в Европу в 2012 году и выступал за "Базель" (Швейцария), "Челси" (Англия), "Фиорентину" и "Рому" (Италия). С 2017 года находится в составе "Ливерпуля". За сборную Египта отыграл 68 матчей, в которых забил 41 гол.

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