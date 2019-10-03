UFC предлагает Нурмагомедову бои с Фергюсоном и Сен-Пьером

Глава UFC Дана Уайт поставил условие Хабибу Нурмагомедову, при котором может состояться его бой с Жоржем Сен-Пьером. Ранее россиянин изъявил желание встретиться в октагоне с канадцем, ушедшим на пенсию. По словам президента промоушена, этот поединок возможен только после того, как Хабиб победит Тони Фергюсона.

"Сначала пусть сразится с Тони. Да, Хабиб против Тони. Если Хабиб победит, то было бы круто организовать его бой с Сен-Пьером", - заявил Уайт в комментарии для MMA Fignting.

Хабиб 7 сентября в Абу-Даби победил Дастина Порье и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Сен-Пьер ранее заявил, что ради боя с Нурмагомедовым мог бы вернуться в октагон, а Фергюсон вызвал россиянина на поединок.

Напомним, бой Хабиба и Тони был отменен четырежды из-за травм и болезней спортсменов.

Читайте также:

Футболист Комбаров рассказал о пользе пива

В "Ростове" не исключают возможности перехода Карпина в "Спартак"

Российские регбисты проиграли Ирландии и вылетели с Кубка мира