Футболист Комбаров рассказал о пользе пива

Футболист "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров рассказал о том, что после матчей употребляет пиво. Спортсмен уточнил, что позволяет себе выпить один бокал напитка, что никак не отражается на его состоянии.
32-летний футболист ранее выступал за московские "Динамо" и "Спартак". В своей карьере провел более 430 матчей, в которых забил 40 голов. За сборную России отыграл 46 матчей, в которых забил 2 мяча.
"Научно доказано, что бокал пива стандартных размеров никак не влияет на физическое состояние, а на эмоциональном сказывается даже благотворно - помогает расслабиться", - заявил Комбаров в интервью журналу "Большой спорт".
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