В "Ростове" не исключают возможности перехода Карпина в "Спартак"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поделился свои мнением о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина в "Спартак". После отставки Олега Кононова российские СМИ назвали 50-летнего российского специалиста главным кандидатом на освободившуюся должность.

"Как я ранее говорил, Карпин - главный тренер "Ростова". Но в футболе все очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут - неблагодарное дело", - заявил Арутюнянц в интервью "Чемпионату".

Карпин ранее тренировал "Спартак" (2009-2014), "Мальорку" и "Армавир". Красно-белых он дважды приводил к серебряным медалям чемпионата России.

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