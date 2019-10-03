Российские регбисты проиграли Ирландии и вылетели с Кубка мира

Сборная России по регби проиграла Ирландии в групповом турнире Кубка мира-2019, который проходит в Японии. Российская команда не смогла реализовать ни одной попытки и уступила со счетом 0:35.
Это поражение стало для сборной России третьи на турнире. Команда занимает последнее место в группе и потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира.
В последнем туре Россия сыграет с Шотландией. Игра состоится 9 октября.
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