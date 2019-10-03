Гадалка выманила у фигуристки Сотниковой 2 млн рублей

Российская фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой мошенников. Спортсменка перевела неизвестной женщине 2 млн рублей на лечение сестры. С незнакомкой она познакомилась в Instagram. Девушка, представившаяся Ольгой, обещала излечить ее сестру дистанционно.

После серии "сеансов" и перевода денег Ольга перестала выходить на связь. Сотникова написала заявление в полицию, которая возбудила дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что сестра фигуристки больна синдромом Тричера-Коллинза. Это заболевание вызывает грубые дефекты лица.

Сотникова стала олимпийской чемпионкой в 2014 году в Сочи. На ее счету также четыре победы на чемпионатах России. Девушка в последний раз выходила на лед в 2016 году, но до сих пор не объявила о завершении карьеры.

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