Сборная России победила США в финале чемпионата мира по бриджу

Сборная России по спортивному бриджу победила на чемпионате мира в китайско Ухане. Смешанная команда в финале обыграла сборную США со счетом 175:170. Это был первый ЧМ в разряде микст, сообщает Федерация спортивного бриджа России.

Ранее проводились турниры среди мужских команд (Бермудский кубок), женских команд (Кубко Венеции) и ветеранов (Кубок д'Орси). В 2019 году эти турниры выиграли команды Польши, Швеции и Дании.

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