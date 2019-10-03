Племянник хоккеиста Евгения Белошейкина выкупил его награды на аукционе Германии. Родственник спортсмена заплатил необходимую сумму и вернул медали в Россию, сообщает комментатор "100ТВ" Андрей Шестаков.
Ранее появилась информация о том, что на аукционе Ebay медали Белошейкина продает немецкий коллекционер. За 17 наград он просил 4,7 тыс. евро.
Белошейкин в 1988 году завоевал золото Олимпиады в Калгари. Также становился чемпионом мира и Европы. Несколько раз выигрывал чемпионат СССР.
Хоккеист ушел из жизни в 1999 году. Во время приступа депрессии он пытался вскрыть вены, а затем повесился. Белошейкин продолжительное время страдал алкоголизмом. За нарушения спортивного режима его выгоняли из ЦСКА, СКА и других команд.
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