Награды олимпийского чемпиона Белошейкина выкупил его племянник

Племянник хоккеиста Евгения Белошейкина выкупил его награды на аукционе Германии. Родственник спортсмена заплатил необходимую сумму и вернул медали в Россию, сообщает комментатор "100ТВ" Андрей Шестаков.

Ранее появилась информация о том, что на аукционе Ebay медали Белошейкина продает немецкий коллекционер. За 17 наград он просил 4,7 тыс. евро.

Белошейкин в 1988 году завоевал золото Олимпиады в Калгари. Также становился чемпионом мира и Европы. Несколько раз выигрывал чемпионат СССР.

Хоккеист ушел из жизни в 1999 году. Во время приступа депрессии он пытался вскрыть вены, а затем повесился. Белошейкин продолжительное время страдал алкоголизмом. За нарушения спортивного режима его выгоняли из ЦСКА, СКА и других команд.

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