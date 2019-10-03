Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.

Кузьмина - один из самых ярких примеров неудачной работы постсоветской системы подготовки спортсменов. На протяжении трех лет спортсменка выступала в составе сборной России на этапах Кубка мира, но так и не смогла закрепиться в основе. После сезона-2006/07 Кузьмина переехала в Словакию и стала выступать за эту страну.

Анастасия стала трехкратной олимпийской чемпионкой и еще трижды выигрывала серебряную медаль. Она трижды поднималась на пьедестал на чемпионатах мира. Кузьмина собрала 38 подиумов в Кубке мира, а также завоевала три малых хрустальных глобуса.

"Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов", - написала Кузьмина в Instagram.

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