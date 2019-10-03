Дзюба испытал гордость за "Зенит" после матча с "Бенфикой"

Футболист "Зенита" Артем Дзюба опубликовал в Instagram фото из раздевалки команды после игры второго тура Лиги чемпионов против "Бенфики". Питерцы обыграли соперника со счетом 3:1.
"Горжусь парнями! Команда!" - написал нападающий.
Дзюба в этой игре стал автором первого гола. Он воспользовался передачей Магомеда Оздоева и переиграл голкипера с близкого расстояния.
"Зенит" набрал 4 очка и возглавил таблицу своей группы. В первой игре питерцы на выезде сыграли вничью с "Лионом".
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