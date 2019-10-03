Коклаяев рассказал о стычке с Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в Instagram видео стычки с бойцом Александром Емельяненко. Встреча оппонентов состоялась в одном из баров Москвы. Словесная перепалка между спортсменами завершилась бросанием кепки друг в друга.



Кокляев извинился за стычку с Емельяненко.

Кокляев получил рассечение брови. Ему пришлось убирать кровь с лица.

"Приношу извинения за то, что не сдержал эмоций. Я долго терпел Санины выпады. Сечка до боя заживет! Всем пока, работаем дальше!" - заявил Кокляев.

Бой между Кокляевы и Емельяненко состоится 27 октября на "ВТБ Арене". Поединок пройдет по правила бокса.

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