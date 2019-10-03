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Квят прокомментировал слухи о переходе в "Альфа Ромео"

Спорт » Одиночные виды » Авторалли print

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят прокомментировал слухи о возможном переходе в "Альфа Ромео" в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что итальянская конюшня заинтересована в россиянине, которые в 2018 году работал на симуляторе в "Феррари".

Сейчас Квят выступает за "Торо Россо", которая является второй командой "Ред Булла". Он занимает 12-е место в общем зачете за пять этапов до окончания сезона. В старшей команде ищут второго пилота в напарники Максу Ферстаппену, но не надеются на россиянина.

"Ничего не знаю про ситуацию в «Альфа Ромео» и сконцентрирован только на своей команде", - заявил Квят "Известиям".

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Темы феррари ред булл формула-1 торо россо даниил квят альфа ромео
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