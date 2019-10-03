Россия - пятая по количеству хоккеистов в НХЛ

НХЛ объявила о регистрации 690 хоккеистов на старте сезона. Матчи регулярного чемпионата стартовали в ночь на 3 октября. В лиге принимают участие спортсмены их 20 стран.

Наибольшее количество хоккеистов делегировала Канада (295 игроков, 43 процента). Из США в НХЛ выступают 177 игроков. Третье место по количеству спортсменов у Швеции (79), четвертое - у Финляндии (33).

Пятое место по количеству хоккеистов заняла Россия. Наша страна отправила в НХЛ 31 хоккеиста. Также в топ-10 по этому показателю Чехия (26), Швейцария (11), Словакия (9), Дания (7) и Германия (7).

Кроме того, в НХЛ представлены Австрия, Латвия, Франция, Болгария, Эстония, Великобритания, Казахстан, Норвегия, Словения и Украина. От этих стран в лиге выступают от 1 до 3 игроков.

Читайте также:

ЦСКА примет "Эспаньол", "Краснодар" сыграет с "Хетафе" в Лиге Европы

Нурмагомедов не был уверен, что доживет до 30 лет

Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" стартовать с победы в НХЛ