ЦСКА примет "Эспаньол", "Краснодар" сыграет с "Хетафе" в Лиге Европы
В четверг, 2 сентября, в Лиге Европы состоятся матчи 2-го тура группового турнира. Всего запланированы 24 матча. Программа вечера растянется на три временных слота - 17.50, 19.55 и 22.00.
Начнется день в Казахстане матчем "Астаны" и белградского "Партизана". Российские клубы на своих полях примут испанские. ЦСКА в 19.55 сыграет с "Эспаньолом", а "Краснодар" в 22.00 - против "Хетафе".
В Голландии ожидаются самые интересные матчи дня - "Фейеноорд" примет "Порту", а "АЗ Алкмаар" сыграет с "Манчестер Юнйтед". Лондонский "Арсенал" встретится с бельгийским "Стандардом", итальянский "Лацио" сыграет с французски "Ренном".
Расписание матчей Лиги Европы 3 октября
17.50
- "Астана" (Казахстан) — "Партизан" (Сербия)
19.55
- ЦСКА (Россия) - "Эспаньол" (Испания)
- "Фейеноорд" (Голланди) — "Порту" (Португалия)
- "АЗ Алкмар" (Голландия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Ференцварош" (Венгрия) — "Лудогорец" (Болгария)
- "Сент-Этьен" (Франция) — "Вольфсбург" (Германия)
- "Александрия" (Украина) — "Гент" (Бельгия)
- "Башакшехир" (Турция) — "Боруссия" М (Германия)
- "Вольфсберг" (Австрия) — "Рома" (Италия)
- "Бешикташ" (Турция) — "Вулверхэмптон" (Англия)
- "Брага" (Португалия) — "Слован" (Словакия)
22.00
- "Краснодар" (Россия) - "Хетафе" (Испания)
- "Арсенал" (Англия) - "Стандард" (Бельгия)
- "Лацио" (Италия) - "Ренн" (Франция)
- "Севилья" (Испания) — АПОЭЛ (Кипр)
- "Дюделанж" (Люксембург) — "Карабах" (Азербайджан)
- "Мальмё" (Швеция) — "Копенгаген" (Дания)
- "Лугано" (Швейцария) — "Динамо" К (Украина)
- "Трабзонспор" (Турция) — "Базель" (Швейцария)
- "Спортинг" (Португалия) — ЛАСК (Австрия)
- "Русенборг" (Норвегия) — ПСВ (Голландия)
- "Селтик" (Шотландия) — "ЧФР Клуж" (Румыния)
- "Гимарайнш" (Португалия) — "Айнтрахт" (Германия)
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