ЦСКА примет "Эспаньол", "Краснодар" сыграет с "Хетафе" в Лиге Европы

В четверг, 2 сентября, в Лиге Европы состоятся матчи 2-го тура группового турнира. Всего запланированы 24 матча. Программа вечера растянется на три временных слота - 17.50, 19.55 и 22.00.

Начнется день в Казахстане матчем "Астаны" и белградского "Партизана". Российские клубы на своих полях примут испанские. ЦСКА в 19.55 сыграет с "Эспаньолом", а "Краснодар" в 22.00 - против "Хетафе".

В Голландии ожидаются самые интересные матчи дня - "Фейеноорд" примет "Порту", а "АЗ Алкмаар" сыграет с "Манчестер Юнйтед". Лондонский "Арсенал" встретится с бельгийским "Стандардом", итальянский "Лацио" сыграет с французски "Ренном".

Расписание матчей Лиги Европы 3 октября

17.50

"Астана" (Казахстан) — "Партизан" (Сербия)

19.55

ЦСКА (Россия) - "Эспаньол" (Испания)

"Фейеноорд" (Голланди) — "Порту" (Португалия)

"АЗ Алкмар" (Голландия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Ференцварош" (Венгрия) — "Лудогорец" (Болгария)

"Сент-Этьен" (Франция) — "Вольфсбург" (Германия)

"Александрия" (Украина) — "Гент" (Бельгия)

"Башакшехир" (Турция) — "Боруссия" М (Германия)

"Вольфсберг" (Австрия) — "Рома" (Италия)

"Бешикташ" (Турция) — "Вулверхэмптон" (Англия)

"Брага" (Португалия) — "Слован" (Словакия)

22.00

"Краснодар" (Россия) - "Хетафе" (Испания)

"Арсенал" (Англия) - "Стандард" (Бельгия)

"Лацио" (Италия) - "Ренн" (Франция)

"Севилья" (Испания) — АПОЭЛ (Кипр)

"Дюделанж" (Люксембург) — "Карабах" (Азербайджан)

"Мальмё" (Швеция) — "Копенгаген" (Дания)

"Лугано" (Швейцария) — "Динамо" К (Украина)

"Трабзонспор" (Турция) — "Базель" (Швейцария)

"Спортинг" (Португалия) — ЛАСК (Австрия)

"Русенборг" (Норвегия) — ПСВ (Голландия)

"Селтик" (Шотландия) — "ЧФР Клуж" (Румыния)

"Гимарайнш" (Португалия) — "Айнтрахт" (Германия)

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