Нурмагомедов не был уверен, что доживет до 30 лет

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился свои самым сильным воспоминанием из детства. Боец часто задумывался о том, сможет ли прожить 30 лет.

20 сентября Нурмагомедов отпраздновал свой 31-й день рождения. За две недели до этого Хабиб выиграл 28-й бой в карьере, победив в Абу-Даби Дастина Порье. Россиянин сохранил титул чемпиона UFC в легко весе.

"Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет? Не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня", - написал Хабиб в Instagram.

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