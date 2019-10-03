Шайбы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" стартовать с победы в НХЛ

В ночь на 3 октября стартовал новый сезон НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" на своей площадке проиграл "Вашингтону". Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.



"Сент-Луис" - "Вашингтон" - 2:3 ОТ. Обзор матча

В первом периоде по шайбе забросили игроки "Блюз" Самуэль Бле и Алекс Пьетранджело. В составе "Кэпиталз" по голу на счету россиян Александра Овечкина и Дитрия Орлова. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Якуб Варна.

Это была встреча двух последних обладателей Кубка Стэнли. "Вашингтон" завоевал трофей за год до "Сент-Луиса".

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