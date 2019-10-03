В ночь на 3 октября стартовал новый сезон НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" на своей площадке проиграл "Вашингтону". Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
В первом периоде по шайбе забросили игроки "Блюз" Самуэль Бле и Алекс Пьетранджело. В составе "Кэпиталз" по голу на счету россиян Александра Овечкина и Дитрия Орлова. Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Якуб Варна.
Это была встреча двух последних обладателей Кубка Стэнли. "Вашингтон" завоевал трофей за год до "Сент-Луиса".
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