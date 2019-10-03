Блогер Азамат Бостанов в среду вечером организовал встречу бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и пауэрлифтера Михаила Кокляева в одном из баров в центре Москвы. Журналист сделал это для того, чтобы рассказать в блоге о предстоящем бое спортсменов.
Встреча завершилась дракой. Кокляев получил небольшое рассечение брови, сообщил Бостанов в Instagram. Другие детали драки станут известны сегодня вечером.
Ранее сообщалось, что бой между Еельяненко и Кокляевым состоится 27 сентября. Поединок пройдет по правилам бокса.
Фото: instagram.com.
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