Самуэльссон призвал жестко наказать Россию за допинг

Известный в спортивных кругах борец с допингом Себастьян Самуэльссон снова атаковал ВАДА, а заодно и Россию. Шведскому биатлонисту до такой степени не понравилась информация о возможной подмене данных Московской антидопинговой лаборатории, что он решился опубликовать открытое письмо.

Олимпийский чемпион Пхенчхана в тексте указал на ошибки ВАДА в борьбе с допингом, а также призвал жестко наказать Россию за допинговые скандалы. По мнению Самуэльссона, все российские спортсмены должны быть отстранены от международных соревнований.

В пример он привел Международную федерацию легкой атлетики (IAAF), которая уже четыре года не допускает Россию к стартам. Только некоторые легкоатлеты имеют право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

"Из-за манипулирования данными в московской лаборатории больше нет другого выхода. Российский спорт должен быть очищен. Деятельность РУСАДА должна быть немедленно приостановлена. На самом деле, я не представляю, как российские спортсмены могут продолжать участвовать в международных соревнованиях", - написал Самуэльссон в письме.

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