Нападающий "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". На 22-й минуте игры Магомед Оздоев отобрал мяч у защитников гостей и сделал пас на форварда, который без проблем переиграл голкипера.
"Зенит" в первой игре сыграл вничью с "Лионом" на выезде - 1:1. В той встрече гол за питерцев забил Сердар Азмун.
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