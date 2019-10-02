Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Бенфика"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". На 22-й минуте игры Магомед Оздоев отобрал мяч у защитников гостей и сделал пас на форварда, который без проблем переиграл голкипера.



Гол Дзюбы в ворота Бенфики

"Зенит" в первой игре сыграл вничью с "Лионом" на выезде - 1:1. В той встрече гол за питерцев забил Сердар Азмун.

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