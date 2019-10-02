В руководстве футбольного "Спартака" произошли изменения

"Спартак" назвал имя нового исполнительного директора клуба. Им стал Максим Власов, который приступил к работе сегодня.

36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса. Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ, говорится в сообщении клубной пресс-службы.

"Спартак" ранее уволил с поста главного тренера команды Олега Кононова. Красно-белые проиграли в четырех матчах чемпионата России.

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