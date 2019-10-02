"Бенфика" забила семь голов "Зениту" в Юношеской лиге УЕФА

Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 7:1. Единственный мяч питерцев в активе Вадима Симутенкова.

Дубль в составе "Бенфики" сделал Гувейя, еще по голу забили Умару Эмбалу, Тиагу Данташ, Камара, Рамуш и Тавареш.

"Зенит" является аутсайдером группы. Питерцы в первом туре также потерпели поражение. Тогда команда уступила на выезде "Лиону".

В среду "Зенит" и "Бенфика" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00.

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