"Бенфика" забила семь голов "Зениту" в Юношеской лиге УЕФА

Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА. Встреча завершилась со счетом 7:1. Единственный мяч питерцев в активе Вадима Симутенкова.
Дубль в составе "Бенфики" сделал Гувейя, еще по голу забили Умару Эмбалу, Тиагу Данташ, Камара, Рамуш и Тавареш.
"Зенит" является аутсайдером группы. Питерцы в первом туре также потерпели поражение. Тогда команда уступила на выезде "Лиону".
В среду "Зенит" и "Бенфика" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00.
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