РФС оштрафовал "Спартак" за баннер про пиджак

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал "Спартак" за нарушения болельщиков в матче 1/16 финала Кубка России против "КАМАЗа". Игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
За использование пиротехники клуб наказан на 20 тыс. рублей. За баннер, который вывесили спартаковцы на трибунах, клуб заплатит 50 тыс. рублей.
Фанаты вывесили баннер, на котором было написано: "Окончен бой, бери пиджак и дуй домой". Болельщики намекнули на уход из "Спартака" главного тренера Олега Кононова.
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