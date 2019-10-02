Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за "Спартак"

Инго Хаспел, агент футболиста "Спартака" Андре Шюррле объяснил, почему форвард пропустил два матча красно-белых. По его словам, немецкий нападающий не выходил на поле из-за болезни.

Агент в интервью "Матч ТВ" заявил, что Шюррле сильно заболел бронхитом. Хаспел выразил надежду на то, что футболист вернется на поле в ближайшие 10 дней.

В "Спартаке" Шюррле находится с лета 2018 года. Он провел семь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. В последний раз он выходил на поле 20 сентября в игре с "Уфой".

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