Футбольная ассоциация Англии обвинила футболиста Силву в расизме

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила футболиста "Манчестер Сити" Бернарда Силву в проявлении расизма. Причиной стала шутка футболиста в адрес своего партнера по команде Бенжаена Менди, сообщает пресс-служба FA.

Ранее Силва выложил пост в Twitter, в котором сравнил детскую фотографию Менди с изображением конфет Conquitos. Через 46 минут запись была удалена. Затем Силва написал: "В наше время уже нельзя пошутить над другом". Менди прокомментировал запись, не проявив признаков обиды.

Силва и Менди вместе выступали за "Монако" в сезоне-2016/17, после чего летом 2017 года перешли в "Манчестер Сити". Силва провел за клуб 111 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал 26 голевых передач. Менди принял участие в 25 играх, сделав шесть результативных передач. Оба игрока стали двукратными чемпионами Англии, завоевали Кубок и Суперкубок страны и дважды - Кубок английской лиги.

До 9 октября от Силвы ожидают объяснения своего поступка.

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