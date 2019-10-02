Экс-футболист "Зенита" Маркизио завершил карьеру

Бывший футболист "Зенита" Клаудио Маркизио решил завершить карьеру. 33-летний полузащитник не смог справиться с проблемами со здоровьем. О своем решении он объявит 3 октября на специальной пресс-конференции.

Маркизио большую часть карьеры выступал за "Ювентус". Он провел 11 сезонов в Турине, еще один - за "Эмполи". Летом 2018 года футболист подписал контракт с "Зенитом". Он провел 15 матчей в составе питерской команды, в которых забил два мяча.

В составе сборной Италии Маркизио отыграл 55 матчей, забив в них 5 мячей. Он становился чемпионом Италии (семь раз) и России (один раз).

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