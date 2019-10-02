Фигурист Коляда пропустит сезон-2019/20

Российский фигурист Михаил Коляда не будет выступать на турнирах в этом сезоне. Спортсмену необходимо пройти курс лечения, сообщает Федерация фигурного катания (ФФККР).
Коляда провел четыре полноценных сезона во взрослом катании. Он побеждал на турнирах серии "Челлендж" в Австрии, Словении, Словакии и Финляндии. Также на его счету победа на этапе "Гран-при" в Китае.
В сезоне-2017/18 Коляда завоевал бронзу на чемпионате мира, Европы и в финале "Гран-При". На Олимпиаде-2018 фигурист занял второе место в командном турнире и восьмое в индивидуальных соревнованиях.
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