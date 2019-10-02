Автор покера в ворота "Тоттенхэма" Гнабри потроллил фанатов "шпор"

Футболист "Баварии" Серж Гнабри в матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (7:2) забил четыре гола. После матча он потроллил болельщиков "шпор". Ранее футболист выступал за "Арсенал", самого принципиального соперника "Тоттенхэма". Обе команды базируются в Северном Лондоне.

"Северный Лондон - красный!" - написал Гнабри в Twitter.

Гнабри выступал за "Арсенал", "Вест Бромвич", "Вердер", "Хоффнхайм" и "Баварию". Он провел 125 матчей, в которых забил 40 мячей.

Читайте также:

Еще две российские спортсменки наказаны за допинг

Российские телеканалы договорились о показе матчей ЧМ-2022

Стали известны детали контракта тренера Тедеско со "Спартаком"