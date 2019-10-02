Еще две российские спортсменки наказаны за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рекомендовало дисквалифицировать двух спортсменок. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение отстранить от соревнований на 4 года Наталью Леонтьеву и Нигину Тухтаеву.

Спринтерша Леонтьева сдала положительный тест на дростанолон. Она дисквалифицирована с 4 июля 2019 года.

В пробе бегуньи Тухтаевой был найден метиглексанамин. Ее отстранение начинается с 8 февраля 2019 года.

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