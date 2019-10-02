Российские телеканалы договорились о показе матчей ЧМ-2022

Российские телеканалы достигли соглашения с ФИФА о покупке прав на трансляцию матчей чемпионата мира-2022. Показывать игры турнира будут "Первый канал", ВГТРК и "Матч ТВ", сообщает пресс-служба международной федерации.

Игры чемпионата мира-2018 в России показывали те же телеканалы.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Участие в турнире примут 32 команды. Пока известен один участник чемпионата мира. Им стал организатор турнира Катар.

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