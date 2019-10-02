Крыховяк признан лучшим футболистом РПЛ в сентябре

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала лучшего игрока сентября. Им стал полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Участие в голосовании приняли болельщики, а также эксперты РПЛ и "Матч ТВ".

Болельщики выбрали лучшим Николу Влашича из ЦСКА, но эксперты проголосовали за Крыховяка.

Поляк в сентябре провел в составе "Локо" три матча, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу. Его голы оказались победными в играх с "Сочи" (1:0) и "Зенитом" (1:0).

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