Российская премьер-лига (РПЛ) назвала лучшего игрока сентября. Им стал полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Участие в голосовании приняли болельщики, а также эксперты РПЛ и "Матч ТВ".
Болельщики выбрали лучшим Николу Влашича из ЦСКА, но эксперты проголосовали за Крыховяка.
Поляк в сентябре провел в составе "Локо" три матча, в которых забил два мяча и сделал результативную передачу. Его голы оказались победными в играх с "Сочи" (1:0) и "Зенитом" (1:0).
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