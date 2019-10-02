Фанаты "Наполи" попросили журналистку показать грудь

Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь. Девушка проходила мимо фанатской трибуны, а болельщики в это время начали скандировать "покажи грудь".



Фанаты "Наполи" попросили журналистку показать грудь.

Леотта не выполнила просьбу фанатов. Она показала жест палец вниз, показав, что не собирается так делать.

Дилетта работает журналисткой на стриминговом сервисе DAZN с 2018 года.

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