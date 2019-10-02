Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь. Девушка проходила мимо фанатской трибуны, а болельщики в это время начали скандировать "покажи грудь".
Леотта не выполнила просьбу фанатов. Она показала жест палец вниз, показав, что не собирается так делать.
Дилетта работает журналисткой на стриминговом сервисе DAZN с 2018 года.
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