Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сентябре. Участие в голосовании приняли болельщики, а также эксперты РПЛ и "Матч ТВ".
Армейцы в прошлом месяце одержали четыре победы в РПЛ - над "Арсеналом" (2:1), "Тамбовом" (2:0), "Краснодаром" (3:2) и "Уралом" (3:0). Также команда вышла в 1/8 финала Кубка России, победив "Аланию" (3:1).
ЦСКА вышел в лидеры турнирной таблицы чемпионата России. Армейцы набрали 25 очков и на два опережают "Ростов", "Краснодар" и "Зенит" и "Локомотив".
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