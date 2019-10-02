Волейболисты сборной России одержали победу над Канадой в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в пяти сетах - 23:25, 16:25, 25:17, 25:23, 15:10.
Сборная России одержала вторую победу на турнире. Команда занимает второе место с 5-ю очкам. Лидирует Египет (6 очков), третьей идет команда Аргентины (5).
Следующий матч на турнире россияне проведут 4 октября. Команда сыграет с Австралией.
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