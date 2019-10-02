Российская премьер-лига (РПЛ) выбрала лучший гол сентября. Участие в голосовании приняли болельщики, эксперты РПЛ и телеканала "Матч ТВ". Лучшим был признан мяч полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа в игре с "Ахматом".
Сочинцы обыграли грозненскую команду со счетом 2:0. "Сочи" после 11-ти туров занимает 10-е место, набрав 12 очков.
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