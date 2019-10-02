Роналду вышел в лидеры по количеству побед в Лиге чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил очередной рекорд. Его команда во вторник победила "Байер" со счетом 3:0, а португалец забил один гол. В активе форварда теперь 102 победы в Лиге чемпионов. Ранее Роналду выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
Роналду превзошел достижение Икера Касильяса. На счету бывшего голкипера "Реала" и "Порту" 101 победа. Третье место занимает футболист "Барселоны" Хави (91 победа). 80 побед в активе Лионеля Месси.
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