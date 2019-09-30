Кононова могут оштрафовать за поведение после матча с "Оренбургом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС может оштрафовать бывшего тренера "Спартака" Олега Кононова. Специалист после игры с "Оренбургом" не появился на флеш-интервью и пресс-конференции.
"Вопрос неявки Кононова на пресс-конференцию и в зону флэш-интервью будет рассматриваться на заседании КДК в среду", - приводит "СЭ" слова главы КДК Артура Григорьянца.
После игры Кононов подал в отставку. "Спартак" принял заявление тренера после четырех поражений подряд.
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