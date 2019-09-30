Месси успеет восстановиться к матчу с "Интером" в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси успеет восстановиться после травмы, полученной в игре шестого тура чемпионата Испании с "Вильярреалом". У футболиста было повреждение мышцы бедра левой ноги. Аргентинец восстанавливается с опережением графика, сообщает sport.es.
Лео вернется в строй к матчу 2-го тура группового турнира против "Интера". Игра состоится 2 октября на стадионе "Камп Ноу", а окончательное решение по участию Месси во встрече будет принято 1 октября.
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