Александр Емельяненко назвал бои Нурмагомедова неинтересными

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает стиль Хабиба Нурмагомедова незрелищным. 7 сентября Хабиб защитил титул UFC в легком весе.
"Незрелищно. Нет красоты боя. Да, он все правильно делает - изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно", - заявил Емельяненко в интервью "СЭ".
В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым.
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