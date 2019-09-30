Александр Емельяненко назвал бои Нурмагомедова неинтересными

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает стиль Хабиба Нурмагомедова незрелищным. 7 сентября Хабиб защитил титул UFC в легком весе.

"Незрелищно. Нет красоты боя. Да, он все правильно делает - изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно", - заявил Емельяненко в интервью "СЭ".

В активе 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. 29 ноября тяжеловес проведет бой по правилам бокса со стронгменом Михаилом Кокляевым.

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