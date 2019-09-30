СМИ назвали претендентов на пост главного тренера "Спартака"

"Спартак" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды. На выходных красно-белые уволили Олега Кононова за четыре поражения подряд в чемпионате.

Российские СМИ сообщают, что главным претендентом на пост является Валерий Карпин, который сейчас тренирует "Ростов". Второй кандидат - Андрей Тихонов.

Карпин ранее тренировал "Спартак" (2009-2014), "Мальорку" и "Армавир". Красно-белых он дважды приводил к серебряным медалям чемпионата России.

Тихонов работал ассистентом Карпина в "Спартаке", а главным был в "Енисее" и "Крыльях Советов". Эти команды 48-летний специалист выводил в премьер-лигу.

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