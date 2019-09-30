Команды в Бразилии провели самый результативный матч в истории

Женские команды штата Рио-де-Жанейро провели самый результативный матч в истории. "Фламенго" обыграл "Греминьо" со счетом 56:0. Одна из футболисток Флавия забила 14 голов.
Официально самый результативный матч в истории футбола прошел в Мадагаскаре в 2002 году. Тогда игра завершилась со счетом 149:0. Но одна из команд забивала мячи в собственные ворота из-за несогласия с решениями судей.
Читайте также:
ЧМ по легкой атлетике: Сидорова выиграла одну из 12 золотых медалей
Российские волейболистки во второй раз стали медалистками Кубка мира
"Формула-1" в Питер не переедет. Но идея всем понравилась
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.